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Россия продолжает урегулирование ситуации с реэкспортом МиГ-29 на Украину

РФ урегулирует ситуацию со Словакией с реэкспортом МиГ-29 на Украину

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David W Cerny/Reuters

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что РФ пытается урегулировать ситуацию после реэкспорта Словакией на Украину сверхзвуковых истребителей МиГ-29. Его слова приводит ТАСС

«В отношении Словакии российская сторона продолжает мероприятия по урегулированию сложившейся ситуации», — сказал он.

23 марта 2023 года стало известно, что Украина получила первые 4 из 13 истребителей. Россия заявляла, что считает это грубым нарушением международных обязательств Словакии по реэкспорту вооружений.

В январе текущего года действующий руководитель министерства обороны Словакии Роберт Калинник заявил, что Братислава не получила компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29. Он также выразил сомнение, что Братислава получит эти деньги в будущем.

Государственный секретарь оборонного ведомства Словакии Игор Мелихер заявил, что передача его страной истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была признана незаконной.

Ранее в Словакии назвали передачу Украине МиГ-29 и ПВО саботажем.

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