Пленный боец ВСУ рассказал об участии наемников в атаке на Курскую область

Иностранные наемники принимали участие в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пленного украинского солдата, назвавшегося Русланом Полторацким.

По данным агентства, мужчину задержали в Беловском районе Курской области. Он служил в 80-й бригаде ВСУ.

«Когда пресекали границу с Россией <...> в рации разбирал речь на английском, польском, может быть, даже французском [языках]», — сказал украинский боец.

Он добавил, что это был не единственный случай, когда он слышал в эфире речь на английском языке. Еще раз это произошло, когда его подразделение заняло позиции в Курской области и вышло на связь с начальством и сослуживцами.

Кроме того, Полторацкий назвал цель нападения украинских войск на Курскую область. Мужчина рассказал, что командование ВСУ планировало взять под свой контроль как можно больше населенных пунктов ради заключения мирного договора с Россией. Киев хотел предложить Москве обменять эти земли на территории, утраченные им во время боевых действий.

Украинские военные 6 августа пересекли границу и попытались зайти вглубь Курской области. 8 августа министерство обороны России заявило, что в Суджанском и Кореневском районах идут бои.

На следующий день в регионе ввели режим контртеррористической операции. То же произошло в Брянской и Белгородской областях.

12 августа военное ведомство страны сообщило, что напавшие на Курскую область формирования ВСУ потеряли 1 610 бойцов. Также российские военные вывели их строя 32 танка и 136 бронированных машин.

Ранее в Курской области назвали число населенных пунктов, которые находятся под контролем ВСУ.