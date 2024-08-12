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В Курской области 12 человек погибли и 121 пострадал с момента начала атаки ВСУ

Смирнов: 12 человек погибли и 121 пострадал из-за атаки ВСУ на Курскую область

В Курской области 12 гражданских погибли, еще 121 человек получил ранения с начала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ходе совещания, передает РИА Новости.

«Погибших гражданских лиц 12, раненых — 121, в том числе 10 детей», — заявил Смирнов.

Он также заявил, что в регионе круглосуточно выдают гуманитарную помощь.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Минобороны РФ до этого сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее схваченный в Курской области украинский десантник рассказал о плане ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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