Генералу Попову не рассказали об увольнении в запас

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов не знал, что его досрочно уволили в запас. Об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

«Нас никто не уведомлял», — заявил он.

До этого в соцсетях стала распространяться якобы копия постановления главы Минобороны РФ Андрея Белоусова об увольнении Попова в запас.

8 августа организация «Армия защитников Отечества» обратилась с заявлением в Минобороны, Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой «строго наказать» бывшего командующего 58-й армией ВС РФ, генерал-майора Ивана Попова, отправив его в Курскую область.

Ивана Попова арестовали в конце мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей.

Ранее стало известно, где будет отбывать домашний арест генерал Попов.