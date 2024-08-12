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На Украине закупили некачественные аптечки для ВСУ

«Страна.ua»: ГБР Украины сообщило о закупке некачественных аптечек для ВСУ

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

На Украине проводится расследование в связи с закупками некачественных аптечек для армии на 60 миллионов гривен. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным ведомства, учебный центр и некоторые частные предприниматели заключили восемь договоров на поставку 30 тысяч аптечек. Однако их качество не было проконтролировано военными чиновниками.

По данным издания, впоследствии была проведена экспертиза, по итогам которой было заявлено, что аптечки не имели всех необходимых компонентов.

ГБР отмечает, что в результате подозрение в неправомерных действиях пали на бывшего начальника учебного центра, а также на начальника медицинской службы и на восьмерых частных предпринимателей.

До этого сообщалось, что военнослужащие 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины были захвачены в плен российскими бойцами. Солдаты ВСУ рассказали, что в армии царит коррупция, а в подразделениях отсутствует какое-либо управление. Также военнослужащие рассказали о практике запугивания личного состава. Пленные были шокированы условиями проживания и обеспечения быта на передовой, а также отношением командиров к подчиненным.

Ранее стало известно, что обсуждают солдаты ВСУ в окопах.

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