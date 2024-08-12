Российский боец рассказал, как телефон спас его от осколка боеприпаса

Смартфон спас жизнь российскому военному в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при разрыве боеприпаса Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

«Осколок попал и застрял в телефоне возле груди. Все остальное пришлось в руку. Боец жив, улыбается», — говорится в публикации.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, которым регламентируется применения гаджетов в зоне спецоперации на Украине. В соответствии с документом ношение военнослужащими российской армии устройств, которые позволяют распространять фото, видео, а также аудио и геолокацию, будет наказываться арестом на десять суток.

При этом исключением станут обстоятельства, при которых военнослужащий использует смартфон для выполнения своих служебных обязанностей.

Другой случай чудесного спасения произошел в июне. Плюшевая игрушка сохранила жизнь командиру медицинского взвода с позывным «Оса» во время атаки дрона ВСУ рядом с Кременной.

Ранее раненый российский разведчик ампутировал себе руку, чтобы выжить.