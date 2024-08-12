Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец рассказал, как телефон спас его от осколка боеприпаса

«Архангел спецназа Z»: телефон спас бойца ВС России от осколка боеприпаса ВСУ

close
100%
«АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА»' class="item-image" >
Телеграм-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА»

Смартфон спас жизнь российскому военному в зоне проведения специальной военной операции (СВО) при разрыве боеприпаса Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

«Осколок попал и застрял в телефоне возле груди. Все остальное пришлось в руку. Боец жив, улыбается», — говорится в публикации.

8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, которым регламентируется применения гаджетов в зоне спецоперации на Украине. В соответствии с документом ношение военнослужащими российской армии устройств, которые позволяют распространять фото, видео, а также аудио и геолокацию, будет наказываться арестом на десять суток.

При этом исключением станут обстоятельства, при которых военнослужащий использует смартфон для выполнения своих служебных обязанностей.

Другой случай чудесного спасения произошел в июне. Плюшевая игрушка сохранила жизнь командиру медицинского взвода с позывным «Оса» во время атаки дрона ВСУ рядом с Кременной.

Ранее раненый российский разведчик ампутировал себе руку, чтобы выжить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами