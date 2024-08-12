Операции, предпринимаемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) в последние дни, можно охарактеризовать как сумасшествие. Такое мнение в соцсети Х выразил ирландский журналист Чей Боуз.

Операцию ВСУ в Курской области Боуз назвал «отчаянным самоуничтожением».

«А теперь диктатор Зеленский приказал разбомбить Запорожскую атомную электростанцию. Безумие», — говорится в публикации.

12 августа стало известно, что градирня Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) выгорела изнутри после прямых атак дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины. Сроки и возможность восстановления объекта в настоящий момент не называются и будут понятны после оценки нанесенного ущерба.

Градирня, или охладительная башня, предназначена для охлаждения горячей воды в паровых установках. При производстве электроэнергии на АЭС используются парогенераторы.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее Россия призвала принять меры из-за удара ВСУ по Запорожской АЭС.