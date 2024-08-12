Минобороны Турции увязало вывод войск из Сирии с принятием новой конституции

Министр обороны Турции Яшар Гюлер увязал возможность вывода турецких войск из Сирии с принятием новой конституции этой страны и обеспечением безопасности сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает американское агентство Reuters.

По словам Гюлера, Турция готова оказать всю возможную поддержку для принятия Сирией всеобъемлющей конституции, проведения свободных выборов, создания атмосферы нормализации и безопасности.

Когда это будет сделано и безопасность сирийско-турецкой границы будет полностью обеспечена, турецкая сторона сделает все необходимое в рамках взаимной координации, добавил министр.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, поддерживающая тесные отношения с Дамаском, тогда выступила на стороне противников президента Башара Асада. Летом 2024 года стартовал курс на нормализацию сирийско-турецких отношений.

Ранее в МИД РФ заявили, что для личной встречи президентов Турции Реджепа Эрдогана и Сирии Башара Асада требуется серьезная подготовка.