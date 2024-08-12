Пленный боец ВСУ рассказал о приказе убивать мирных жителей в Курской области

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятый в плен в Курской области, рассказал о приказе расстреливать на месте мирных жителей, если бы они попытались оказать сопротивление украинской армии. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники ФСБ установили, что пленный является военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, его во время боя бросили сослуживцы. Боец пытался самостоятельно вернуться на Украину, но его задержали в Беловском районе. Задержание производилось сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Курской области при содействии местных жителей.

«В ходе опроса пленный сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте», — говорится в релизе ФСБ.

По данном службы, при заходах в населенные пункты Курской области военнослужащие ВСУ «занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести».

Также спецслужба опубликовала видеозапись, на которой военнопленный признается, что подразделение украинской армии, в которой он служил, готовили к нападению на Курскую область с 28 июля.

Еще перед ВСУ поставили задачу дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить больше территорий для последующего обмена в ходе мирных переговоров.

Атаки украинской армии на Курскую область начались 6 августа. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. На шестой день с начала атаки украинских войск Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники.

Ранее российские военные заполучили технику НАТО в Курской области.