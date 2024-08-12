Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный боец ВСУ рассказал о приказе убивать мирных жителей в Курской области

ФСБ: пленный солдат ВСУ сообщил о приказе убивать жителей Курской области

close
100%
Кадр из видео/РИА Новости

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятый в плен в Курской области, рассказал о приказе расстреливать на месте мирных жителей, если бы они попытались оказать сопротивление украинской армии. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники ФСБ установили, что пленный является военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, его во время боя бросили сослуживцы. Боец пытался самостоятельно вернуться на Украину, но его задержали в Беловском районе. Задержание производилось сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Курской области при содействии местных жителей.

«В ходе опроса пленный сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте», — говорится в релизе ФСБ.

По данном службы, при заходах в населенные пункты Курской области военнослужащие ВСУ «занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести».

Также спецслужба опубликовала видеозапись, на которой военнопленный признается, что подразделение украинской армии, в которой он служил, готовили к нападению на Курскую область с 28 июля.

Еще перед ВСУ поставили задачу дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить больше территорий для последующего обмена в ходе мирных переговоров.

Атаки украинской армии на Курскую область начались 6 августа. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. На шестой день с начала атаки украинских войск Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники.

Ранее российские военные заполучили технику НАТО в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами