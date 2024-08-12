ФСБ задержала в Курской области военнослужащего ВСУ

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Курской области при содействии местных жителей задержали в Беловском районе региона военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.

В ходе опроса боец ВСУ сообщил, что им было приказано в случае оказания жителями Курской области сопротивления расстреливать всех на месте.

В ФСБ заявили, что при заходах в населенные пункты российского региона украинские военнослужащие занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.

Украинский солдат попал в российский плен после того, как его бросили сослуживцы.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.