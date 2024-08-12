В ЦАХАЛ заявили о полной боевой готовности на всех границах Израиля

Военные Израиля находятся в полной боевой готовности и продолжают активные действия на всех границах. Об этом сообщила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова, передает ТАСС.

По ее словам, израильские военные следят за обстановкой на Ближнем Востоке, в первую очередь за действиями Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла», и готовы действовать в зависимости от оперативной ситуации.

11 августа министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, выступая на израильском радио, заявил, что переговоры с радикальным палестинским движением ХАМАС, согласие вернуть заложников, готовность на время остановить огонь — это капитуляция перед противником. По словам министра, необходимо прекратить поставлять в сектор Газа гуманитарную помощь.

Бен-Гвир высказал мнение, что для Израиля будет серьезной ошибкой пойти на конференцию и сдаться в тот момент, когда израильские военные «сокрушают» ХАМАС.

После этих слов Бен-Гвира, глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель призвал ввести санкции против министра.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.