Военный эксперт спрогнозировал возможный ответ Москвы на события в Курской области

Ответом РФ на агрессию Украины в Курской области будет удар по украинской системе энергоснабжения. Об этом заявил военный эксперт Алексей Борзенко в беседе с журналистами «Говорит Москва», его цитирует Telegram-канал радиостанции.

По его словам, удар по украинской энергетике целесообразен на фоне событий в Курской области. Борзенко пояснил, что выведение из строя электросетей лишит Вооруженные силы Украины (ВСУ) тыла — военных заводов и ремонтных цехов.

В это же время, отметил эксперт, удары по правительственным зданиям могут быть неэффективны. Борзенко подчеркнул, киевские власти осуществляют управление войсками из «каких-то подвалов».

До этого председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой заявил, что атака ВСУ на Курскую область носит скорее демонстративный характер и в ней мало логики.

Ранее бывший премьер Украины заявил об отсутствии перспектив у ВСУ под Курском.