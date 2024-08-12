Белоусов объяснил, что такое СВО по сути

Министр обороны России Андрей Белоусов на открытии форума «Армия-2024» в подмосковной Кубинке заявил, что специальная военная операция (СВО) РФ является вооруженным противостоянием России и Запада. Его слова приводит РИА Новости.

«Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения специальной военной операции. По сути, это — вооруженное противостояние России и коллективного Запада», — заявил он.

По его словам, данное противостояние вызвано желанием США и союзников сохранить доминирование и не допустить создания многополярного порядка.

«Данное противостояние затрагивает интересы каждого государства», — отметил он.

Также 12 августа Белоусов поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил (ВВС) России. 12 августа в России отмечают 112-ю годовщину образования Военно-воздушных сил. По словам Белоусова, профессионализм, отвага и стойкость позволяют личному составу ВВС решать сложные и ответственные задачи, в том числе во время специальной военной операции.

Ранее Белоусов поздравил военнослужащих со взятием Новоселовки Первой.