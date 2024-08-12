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Бывший белгородский вице-губернатор попросился контрактником на СВО

Экс-вице-губернатор Белгородской области Полежаев попросил отправить его на СВО

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Владимир Корнев/РИА Новости

Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев, которого обвиняют в получении взятки, во время суда попросился контрактником в зону СВО.

Полежаев в своем последнем слове заявил, что подписал контракт с Минобороны.

При этом прошлое судебное заседание по делу Полежаева переносили из-за его болезни. По словам адвоката подсудимого, утром 7 августа Полежаеву стало плохо и ему вызвали скорую помощь. Специалисты диагностировали у него гипертензивную болезнь с преимущественным поражением сердца без сердечной недостаточности.

Полежаев проходит фигурантом по делу о взятке дорогими машинами общей стоимостью выше 18 млн рублей. По информации следствия, с 2020 года по январь 2023-го экс-вице-губернатор получил в качестве взятки автомобили Land Rover Defender и Porsche Panamera за свою поддержку Фонда содействия реформирования ЖКХ Белгородской области в заключении контрактов, касающихся работ по капремонту в многоквартирных домах.

Ранее заммэра Пскова решил уволиться из-за взятки автомобилем стоимостью 5 млн рублей.

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