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Атаку ВСУ на Курскую область назвали последним наступлением Киева

Генерал Липовой: атака ВСУ на Курскую область носит демонстративный характер

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область носит скорее демонстративный характер и в ней мало логики. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой.

«Это как последнее дыхание. Они хотят показать своим американским хозяевам, что они на что-то способны. И сесть за стол переговоров с Россией, набрав к ним актив в переговорном портфеле. Чтобы эти переговоры носили равнозначный, равносильный характер», — сказал Липовой.

При этом он отметил, что у Киева быстро иссякают ресурсы, а западная помощь может и вовсе закончится после смены власти в США.

6 августа Минобороны РФ сообщило, что украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в российском оборонном ведомстве заявили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО.

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что Киев потерял в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее бывший премьер Украины заявил об отсутствии перспектив у ВСУ под Курском.

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