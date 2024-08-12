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Российский военкор рассказал о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область

Военкор Коц рассказал об атаке ВСУ на погранпереход в Белгородской области

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские войска попытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области через погранпереход «Колотиловка». Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Все по классике — долбит танк, пытаются подъехать бронемашины, идет пехота. Подразделения прикрытия границы приняли бой», — заявил военкор.

По его словам, российские войска не допустили прорыва противника на территорию региона.

Утром 12 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о начале эвакуации населения из Краснояружского района из-за «активности врага» на границе. По словам Гладкова, в районе находятся его заместители, а также представители местной администрации. Сам глава региона в ближайшее время также намерен посетить Краснояружский район.

Параллельно к эвакуации призвали жителей Беловского района Курской области.

Ранее российский генерал раскритиковал возведенную в Курской области линию обороны.

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