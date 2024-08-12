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Глава минобороны ФРГ призвал к дебатам о размещении ракет из США в Германии

Писториус: дебаты должны прояснить важность размещения ракет из США в ФРГ

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Global Look Press

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус предложил провести общественные дебаты на тему размещения дальнобойных ракет из США на территории ФРГ. Об этом со ссылкой на интервью министра газете FAZ пишет ТАСС.

«Нам нужны эти общественные дебаты, чтобы прояснить серьезность ситуации», — заявил Писториус.

По его словам, американские ракеты нужны Германии из-за «агрессивного поведения России», а также из-за отсутствия аналогов такого оружия у немецкой армии. Министр считает, что ФРГ необходимо иметь на своей территории вооружение из США, пока она не разработает собственное.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности США в Германии.

Ранее в бундестаге предупредили об опасных последствиях размещения ракет США в Германии.

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