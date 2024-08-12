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Губернатор Белгородской области сообщил об активности ВСУ на границе

Гладков сообщил об эвакуации жителей Краснояружского района из-за активности ВСУ

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Настоящий Гладков/Telegram

Жителей Краснояружского района Белгородской области начнут эвакуировать из-за активности солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас тревожное утро: активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой, но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — сказал глава Белгородской области.

По словам Гладкова, в настоящее время в районе находятся его заместители, а также представители местной администрации, которые завершают согласование порядка вывоза людей. Сам губернатор в ближайшее время также намерен посетить Краснояружский район.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее МИД Китая прокомментировал ситуацию в Курской области.

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