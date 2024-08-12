В Минобороны сообщили о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ в трех регионах России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 18 беспилотников над Курской, Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, 11 беспилотников сбили над Курской областью, пять — над Белгородской и два — над Воронежской.

До этого беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три хутора в Белгородской области.

Накануне дрон-камикадзе ВСУ атаковал пожарный автомобиль в городе Шебекино в Белгородской области.

Незадолго до этого сообщалось, что украинский дрон попытался совершить террористическую атаку по Белгородской области, но был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА инфраструктурный объект в поселке Политотдельский, в результате чего были повреждены остекление и фасад. Также осколками посекло «Газель». В Дроновке Грайворонского округа при сбросе взрывного устройства с дрона разрушены хозяйственные постройки, отметил глава региона.

Ранее «Ланцет» уничтожил украинские кустарные РСЗО, которые обстреливали Курскую область.