Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинские кустарные системы реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые обстреливали приграничные районы Курской области. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

РСЗО, созданные на базе автомобилей, вели огонь по мирным приграничным населенным пунктам Курской области. Российская разведка выявила их, после чего было принято решение нанести по украинским пикапам удар с помощью «Ланцета».

Беспилотник прямым попаданием уничтожил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Полученные в режиме реального времени кадры объективного контроля позволили убедиться в поражении целей.

До этого немецкий журналист Юлиан Репке назвал катастрофическим взрыв, происшедший в результате уничтожения «Ланцетом» украинского танка в Курской области.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее российский «Ланцет» уничтожил станцию РЭБ «Буковель-АД».