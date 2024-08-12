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Пентагон решил направить на Ближний Восток атомную подводную лодку

США направят на Ближний Восток атомную подлодку и ускорят переброску авианосца

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AP

Министр обороны США Ллойд Остин поручил направить на Ближний Восток атомную подводную лодку (АПЛ) USS Georgia, а также ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Остин созвонился с израильским коллегой Йоавом Галантом и подтвердил, что США готовы принять все меры, чтобы защитить Израиль, в том числе нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке из-за усиления напряженности в регионе.

После разговора глава Пентагона распорядился перебросить в зону ответственности Центрального командования ВС США АПЛ USS Georgia, которая оснащена крылатыми ракетами, и ускорить переброску в регион авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C. При этом на Ближнем Востоке уже находится один американский авианосец Theodore Roosevelt.

До этого газета The New York Times сообщила, что США готовятся к потенциальным ударам проиранских сил по своим военным объектам на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности в регионе после устранения главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Пентагон уже разместил более дюжины военных кораблей в регионе. При этом авианосец Theodore Roosevelt, оснащенный примерно 40 штурмовиками F/A-18 Super Hornet и F-35, сейчас находится вблизи Персидского залива.

Ранее база США в Ираке попала под ракетный удар.

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