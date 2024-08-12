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Украинский беспилотник сбили над Воронежской областью

Губернатор Гусев: силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над Воронежской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушил воздушное пространство Воронежской области и был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа», — написал он.

По его словам, в результате перехвата дрона пострадавших и разрушений нет. Гусев предупредил, что в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.

Прошлой ночью над Воронежской областью были уничтожены 15 беспилотников ВСУ. Опасность атаки беспилотников в регионе отменили спустя почти семь часов. Без электричества временно остались около 100 жителей Воронежа.

В воскресенье Гусев сообщал, что в Воронеже осколки сбитых беспилотников повредили административное здание и коммунальный объект.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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