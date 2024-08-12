Алаудинов заявил о рекордном числе уничтоженных бойцов ВСУ под Курском

Количество уничтоженных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении достигло рекорда с начала специальной военной операции. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Представьте себе, сколько врагов было ликвидировано на Курском участке. Такого уровня уничтожения противника за день у нас еще не было за всю историю специальной военной операции», — добавил Алаудинов.

Он отметил, что за последние сутки в районе Мартыновки и Суджанского направления бойцы спецназа «Ахмат» в сотрудничестве с 2-й бригадой спецназа и Силами специальных операций министерства обороны России уничтожили 1 танк, 7 единиц БТР и БМП, 13 боевых бронированных машин различных моделей, 1 грузовой автомобиль, 1 микроавтобус, 9 пикапов, орудие Д-30, а также станцию РЭР «Пластун».

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

Ранее Алаудинов заявил о срыве теракта ВСУ на Курском направлении.