Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов заявил о рекордном числе уничтоженных бойцов ВСУ под Курском

Алаудинов: на Курском направлении уничтожено рекордное число бойцов ВСУ

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Количество уничтоженных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении достигло рекорда с начала специальной военной операции. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Представьте себе, сколько врагов было ликвидировано на Курском участке. Такого уровня уничтожения противника за день у нас еще не было за всю историю специальной военной операции», — добавил Алаудинов.

Он отметил, что за последние сутки в районе Мартыновки и Суджанского направления бойцы спецназа «Ахмат» в сотрудничестве с 2-й бригадой спецназа и Силами специальных операций министерства обороны России уничтожили 1 танк, 7 единиц БТР и БМП, 13 боевых бронированных машин различных моделей, 1 грузовой автомобиль, 1 микроавтобус, 9 пикапов, орудие Д-30, а также станцию РЭР «Пластун».

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

Ранее Алаудинов заявил о срыве теракта ВСУ на Курском направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами