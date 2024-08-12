В ФРГ назвали катастрофическим взрыв украинского танка в Курской области

Происшедший в Курской области взрыв танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) является катастрофическим. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

11 августа министерство обороны России сообщило, что в приграничном районе Курской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» был уничтожен украинский танк Т-80.

На опубликованном видео «Ланцет» поражает движущийся по шоссе украинский танк. Спустя некоторое время происходит сильнейший взрыв, сопровождаемый яркой вспышкой и густыми клубами дыма.

Комментируя видеокадры взрыва танка, Репке назвал его катастрофическим. Он подчеркнул, что отсутствие противовоздушной и противодроновой обороны остается основным уязвимым местом украинских войск.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Военные полка «Ахмат-Чечня» уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области.