В МЧС рассказали о повреждениях ЗАЭС в результате атаки дрона

В результате удара беспилотника по объекту системы охлаждения Запорожской АЭС пострадала нефункционирующая башенная градирня №1, также произошел пожар в пластиковых пароуловителях. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Запорожской области.

«11 августа в 20:46 в результате атаки дронов со стороны ВСУ была повреждена неработающая башенная градирня №1, что привело к возгоранию пластиковых элементов. Это устройство предназначено для охлаждения большого объема воды в системе оборотного водоснабжения реакторной турбины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают две единицы техники и десять сотрудников МЧС России по региону. Сотрудники службы обеспечивают пожарную безопасность, так как существует угроза повторных атак. По информации МЧС, пожар был ликвидирован в 23:30. Радиоактивный фон вокруг АЭС и в Энергодаре остается в норме, пострадавших нет.

Градирня представляет из себя специальное устройство для охлаждения больших объемов воды с помощью направленного воздушного потока. Такие градирни высокой производительности используются для охлаждения теплообменных аппаратов, в том числе на тепловых и атомных электростанциях.

До этого директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сказала, что ВСУ каждый день атакуют Энергодар беспилотными летательными аппаратами.

Ранее в США не исключили попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС.