Израильская разведка назвала дату, до которой Иран может ударить по Израилю

Иран может атаковать Израиль в ответ на ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании до переговоров о сделке по заложникам, которые запланированы на 15 августа. Об этом сообщил в соцсети X корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на два источника в израильской разведке.

«Согласно обновленной оценке израильского разведывательного сообщества, Иран может сделать это (атаковать Израиль. — прим. ред.) в течение нескольких дней, даже до переговоров о сделке по освобождению заложников 15 августа», — написал Равид.

12 августа официальный представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что армия находится на «повышенном уровне готовности» в связи с возможной атакой со стороны Ирана.

11 августа руководитель министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что враги еврейского государства, угрожающие беспрецедентным ущербом, могут рассчитывать на такой ответ, который не давался ранее «ни в одном другом случае».

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений на фоне возможной атаки Ирана.