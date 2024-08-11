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Полковник СБУ высказался о судьбе украинских войск в Курской области

Стариков: ВСУ будут выдавлены из Курской области с большими потерями

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Минобороны России

Украинские войска не смогут долго продержаться в Курской области, они будут выдавлены оттуда. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью украинскому каналу «Politeka».

По словам эксперта, положение дел в Курской области напоминает ситуацию в селе Крынки Херсонской области, которое украинские войска так и не смогли взять, при этом понеся большие потери.

«Долго такой плацдарм продержаться не может. Чем дольше он будет держаться, тем больше личного состава будет гибнуть», — заявил он.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

По данным российского министерства обороны, за шесть дней с начала атаки на российский регион украинская армия лишилась в Курской области порядка 1350 военнослужащих.

Ранее в Запорожской области заявили о переброске сил в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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