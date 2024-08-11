В Курскую область прибывают дополнительные войска на фоне атаки ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что встретился с заместителем руководителя министерства обороны РФ Андреем Булыгой. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Смирнов подчеркнул, что в рамках встречи они обсудили текущую ситуацию в приграничных районах, а также предпринимаемые меры по противодействию Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Врио губернатора добавил, что в регион прибывают дополнительные силы и средства, военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области.