В Запорожской области заявили о переброске сил в Курскую область

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram-канале, что в Курскую область из региона выехали подразделения аэроразведки и ударных беспилотников для содействия российским войскам.

«Техническая база позволяет оказать существенную поддержку региону, который подвергается террористическим атакам противника. Председатель комитета обороны Заксобрания Запорожской области вместе с подразделением уже выехал в Курскую область», — написал Балицкий.

По его словам, был также проработан вопрос о приеме семей с детьми и их размещении на турбазах азовского побережья.

До этого атаман Всероссийского казачьего общества (ВСКО) Виталий Кузнецов заявил, что казаки займутся формированием Всероссийского специального гуманитарного конвоя. По его словам, в ближайшее время первые колонны с продуктами питания и предметами первой необходимости для мирного населения в зоне боевых действий, собранные казачьими войсками России и волонтерами, отправятся в Курскую область.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее экс-военный США заявил, что атака ВСУ на Курскую область не изменит ход конфликта.