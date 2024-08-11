В Минобороны Грузии оценили решение США перенести совместные учения

Руководитель министерства обороны Грузии Ираклий Чиковани на встрече с американскими чиновниками выразил удивление из-за решения США перенести военные учения. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиковани рассказал, что в рамках встречи стороны обсудили о существующем сотрудничестве, накопленном за годы опыте и положительном результате совместной работы.

Министр добавил, что выразил свою «боль и удивление» тем, что учения «Достойный партнер — 2024» были перенесены. Он подчеркнул, что грузинская сторона продолжает подготовку к проведению международных учений в 2025 году.

До этого пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Вашингтон будет продолжать поддерживать военное сотрудничество с Тбилиси, несмотря на отмену совместных учений. По его словам, Пентагон также будет находить возможности для укрепления суверенитета и поддержания территориальной целостности Грузии.

В начале июля США из-за пересмотра двусторонних отношений государств на фоне последних разногласий отложили совместные военные учения с Грузией Noble Partner («Благородный партнер»).

Ранее в СВР заявили, что США готовят смену власти в Грузии.