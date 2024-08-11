В Белгородской области три населённых пункта попали под обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что сразу три населенных пункта в регионе подверглись атакам со стороны украинских войск.

«По Шебекино повторно нанесен удар. По предварительной информации, ранен один мирный житель — у мужчины осколочные ранения ноги и предплечья», — написал Гладков.

По словам главы региона, бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Губернатор уточнил, что в результате атаки было повреждено остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте. Кроме того, осколками оказался посечен один легковой автомобиль.

Согласно сообщению Гладкова, в селе Дроновка Грайворонского городского округа после сброса боеприпаса с беспилотника был поврежден частный дом. Осколками также оказались посечены забор и легковой автомобиль.

В селе Борки Валуйского городского округа FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения — там были выбиты окна и посечен фасад.

До этого в пресс-службе МЧС России сообщали, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал пожарный автомобиль в городе Шебекино в Белгородской области.

Вечером 10 августа Гладков заявлял, что в результате украинского обстрела города Шебекино пострадали пять человек.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.