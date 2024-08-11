Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались на бронетехнике прорваться вглубь Курской области, однако попытку пресекли российские военные. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, за сутки подразделения группировки войск «Север» и подошедшие резервы с помощью армейской авиации, беспилотников, артиллерии в районах населенных пунктов остановили украинских военных на бронетехнике в районе населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь.

В итоге российские военные уничтожили четыре бронетранспортера, в том числе три БТР Stryker производства США, семь боевых бронированных машин и два автомобиля, заключили в ведомстве.

До этого российские подразделения группировки войск «Центр» поразили формирования 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины и 14-й бригады нацгвардии в четырех районах населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее российские военные поразили ЗРК Patriot в зоне СВО.