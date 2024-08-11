Российские военные поразили ЗРК Patriot в зоне СВО

Вооруженные силы России поразили пусковые установки и уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) AN/МPQ-65 зенитно-ракетной установки (ЗРК) Patriot. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили три пусковые установки и уничтожили радиолокационную станцию американского производства.

Кроме того, российские военные ударили по складу боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», а также поразили скопления живой силы и военной техники противника в 156 районах, отметили в ведомстве.

До этого подпольщик Сергей Лебедев сообщал, что в ночь на 11 августа в районе железнодорожной станции Когалымская в Кременчуге зафиксировали ракетный удар. По его словам, взрыв слышали в 00:35. Он пояснил, что около станции располагается бывшая военная часть, где обучают пилотов вертолета, а также производят беспилотники.

Ранее военкор раскрыл тактику украинских ДРГ в Курской области.