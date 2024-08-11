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Российская система ПВО сбила беспилотник ВСУ над приграничным регионом

МО РФ: ПВО сбило беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны России сообщило, что пресекло попытку Вооруженных сил Украины атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа территорию РФ.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

До этого в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили над Курской областью два воздушных шара и три беспилотника, запущенных Вооруженными силами Украины. Отмечается, что попытка атаки была пресечена 11 августа около 10:30 по московскому времени.

Также Минобороны РФ сообщали, что в течение прошедшей ночи пресечены попытки Вооруженных сил Украины совершить атаки с применением беспилотников самолетного типа и тактических ракет «Точка-У» по объектам на территории России.

Ранее над Курской областью сбили украинские ракеты.

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