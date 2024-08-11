Военкор раскрыл тактику украинских ДРГ в Курской области

Украинские военные малыми маневренными группами обозначают свое присутствие в тылах Вооруженных сил РФ, но как только солдаты ВСУ сталкиваются с сопротивлением, тут же отходят на исходные позиции. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц, комментируя действия украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Курской области.

По словам военкора, таким образом украинские бойцы обозначают свое присутствие в российском тылу. После этого, рассказал Коц, появляются новости о «взятых» ВСУ населенных пунктах.

«Как только такие группы сталкиваются с сопротивлением, они отходят на исходные позиции», — добавил он.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что вечером 10 августа был зафиксирован заход украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Беловского района.

По его словам, ситуацию удалось стабилизировать российским военным. Он отметил, что, по последним данным, в Беловском и Обоянском районах нет никаких боев, пограничники и военные защищают границу.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов.

Ранее в Китае посчитали НАТО соучастником атаки ВСУ на Курскую область.