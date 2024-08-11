Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье рассказало о ракетном ударе в районе железнодорожной станции в Кременчуге

Подпольщик Лебедев: ракеты поразили учебный вертолетный центр ВСУ в Кременчуге

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

В ночь на 11 августа в районе железнодорожной станции Когалымская в Кременчуге зафиксировали ракетный удар. Об этом рассказал РИА Новости представитель сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, взрыв слышали в 00:35. Он пояснил, что около станции располагается бывшая военная часть, где обучают пилотов вертолета, а также производят беспилотники.

«И немного дальше взлетая полоса аэродрома Большая Кохновка, летное училище с казармами и тренажером <...>. По словам активистов сопротивления, туннели военной части используются для производства БПЛА», — пояснил Лебедев.

Он добавил, что еще один удар в том же направлении зафиксировали спустя почти два часа. После него перекрыли дороги и досматривали местных жителей. Также начался обход в прилегающем микрорайоне Ближний Молодежный.

До этого Лебедев сообщал, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли ракетный удар в районе железнодорожной станции Супруновка в Полтаве.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Харькове.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами