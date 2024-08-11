Подполье рассказало о ракетном ударе в районе железнодорожной станции в Кременчуге

В ночь на 11 августа в районе железнодорожной станции Когалымская в Кременчуге зафиксировали ракетный удар. Об этом рассказал РИА Новости представитель сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, взрыв слышали в 00:35. Он пояснил, что около станции располагается бывшая военная часть, где обучают пилотов вертолета, а также производят беспилотники.

«И немного дальше взлетая полоса аэродрома Большая Кохновка, летное училище с казармами и тренажером <...>. По словам активистов сопротивления, туннели военной части используются для производства БПЛА», — пояснил Лебедев.

Он добавил, что еще один удар в том же направлении зафиксировали спустя почти два часа. После него перекрыли дороги и досматривали местных жителей. Также начался обход в прилегающем микрорайоне Ближний Молодежный.

До этого Лебедев сообщал, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли ракетный удар в районе железнодорожной станции Супруновка в Полтаве.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Харькове.