Подполье сообщило об ударе по колонне ВСУ недалеко от Курской области

Российские военные нанесли удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые двигались в сторону Курской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

«В 20:00 10 августа в Сумах слышали отдаленный, но мощный взрыв», — заявил координатор.

Лебедев отметил, что взрыв был по направлению к границе с Курской областью. По данным подполья, туда два часа до того отправилась колонна в составе шести грузовиков, с прицепленными гаубицами и четырьмя автобусами с личным составом ВСУ.

По словам координатора подполья, после удара один из автобусов буксировал грузовик в обратном направлении. На салоне автобусе были следы от осколочного поражения.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои с ВСУ идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. На следующий день, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали опасные последствия атаки ВСУ на Курскую область.