Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали пожарных в Белгородской области

МЧС: украинский дрон-камикадзе атаковал пожарный автомобиль в Шебекино

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал пожарный автомобиль в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Как пояснили в ведомстве, машина приехала на вызов после атаки другого вражеского беспилотника на квартиру в многоэтажном жилом доме в Шебекине. Однако никто из сотрудников не пострадал.

Вечером 10 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино пострадали пять человек.

Чиновник заявил, что в результате атаки посечены фасады и остекление в четырех многоквартирных домах и в одном социальном объекте. В двух частных домах выбиты окна и пробита кровля, осколками посечены три машины. Сохраняется отключение электроэнергии в части населенного пункта. Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны России, добавил Гладков.

Ранее в Шебекино при атаке жилого дома пострадала женщина.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами