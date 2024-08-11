ВСУ атаковали пожарных в Белгородской области

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал пожарный автомобиль в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Как пояснили в ведомстве, машина приехала на вызов после атаки другого вражеского беспилотника на квартиру в многоэтажном жилом доме в Шебекине. Однако никто из сотрудников не пострадал.

Вечером 10 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела города Шебекино пострадали пять человек.

Чиновник заявил, что в результате атаки посечены фасады и остекление в четырех многоквартирных домах и в одном социальном объекте. В двух частных домах выбиты окна и пробита кровля, осколками посечены три машины. Сохраняется отключение электроэнергии в части населенного пункта. Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны России, добавил Гладков.

Ранее в Шебекино при атаке жилого дома пострадала женщина.