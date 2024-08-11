Губернатор Воронежской области рассказал о результатах работы сил ПВО за ночь

В Воронежской области за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили более 15 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, опасность атаки беспилотников в регионе отменили спустя почти семь часов. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

Губернатор добавил, что без электричества временно остались около 100 жителей Воронежа. Он заверил, что энергетики и комиссии по оценке ущерба приступят к работе, когда позволят оперативные службы.

В Минобороны РФ сообщали, что в течение прошедшей ночи пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаки с применением беспилотников самолетного типа и тактических ракет «Точка-У» по объектам на территории России.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) помимо Воронежской области уничтожили 14 украинских дронов и четыре тактические ракеты «Точка-У» над территорией Курской области, три – над Белгородской областью и по одному — над территориями Орловской и Брянской областей.

Ранее истребители Су-25 уничтожили военных и технику ВСУ.