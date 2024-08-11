В Белгородской области зафиксировали 85 обстрелов и атак дронов за сутки

За сутки в Белгородской области зафиксировано 39 обстрелов и 46 атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Здравствуйте, дорогие друзья. Это были тревожные сутки для всей Белгородской области. Всего было зафиксировано 39 обстрелов и 46 атак беспилотников», — заявил чиновник.

До этого Гладков сообщил, что в поселке Малиновка БПЛА сбросил взрывное устройство, в результате чего в одном частном домовладении были выбиты окна и посечен забор и повреждены три автомобиля.

В селе Березовка Борисовского района при атаке дрона-камикадзе загорелась крыша двухквартирного дома. Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. В здании повреждены остекление, кровля и внутренняя отделка, отметил губернатор.

10 августа Гладков рассказал, что диверсионная группа ВСУ проникла в село Пороз Грайворонского округа Белгородской области, захватив в заложники двух местных жителей.

Ранее три человека пострадали при обстреле города в Белгородской области.