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Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ в Краматорске в ДНР

Лебедев: в Краматорске после ударов по местам дислокации ВСУ был мощный взрыв

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Reuters

По местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республики (ДНР) раздался мощный взрыв. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, судя по одному из прилетов, российский наряд зацепил небольшой склад. За взрывом последовала небольшая детонация, отметил Лебедев. Он добавил, что после взрывов в городе начались перебои с интернетом.

Накануне назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал, что в Краматорске повредили объект инфраструктуры. По его словам, удар пришелся на «объект критической инфраструктуры». Филашкин опубликовал фото разрушенного цеха промышленного предприятия и заявил, что строения объекта получили серьезные повреждения.

В тот же день Лебедев отмечал, что Вооруженные силы России нанесли минимум пять ударов по военным объектам ВСУ в Славянске и Краматорске.

Утром 10 августа российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по украинским подразделениям в Курской области. По данным Минобороны РФ, удары наносились по скоплению живой силы противника, а также бронированной и автомобильной военной технике в приграничном районе Курской области.

Ранее в Германии рассказали, что ожидает Украину после потери Донбасса.

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