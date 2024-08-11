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ЦАХАЛ заявил об ударах по инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана

Авиация ЦАХАЛ нанесла несколько ударов по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

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Dylan Martinez/Reuters

Армия Израиля нанесла новые удары по югу Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Как сообщили в ведомстве, израильские военные обнаружили в окрестностях населенного пункта Тейр-Харфа ракетные установки шиитского движения «Хезболла».

Как утверждали в ЦАХАЛ, вечером 10 августа в сторону Израиля выпустили несколько БПЛА. Один из них удалось перехватить. На земле после прилетов зафиксировали повреждения, однако сообщений о пострадавших не поступило.

Оо этого организация «Хезболла» заявила, что провела 10 боевых операций против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки. Пресс-служба отметила, что ее бойцы нанесли удары по системам визуального контроля на ливано-израильской границе и по четырем опорным пунктам ЦАХАЛ. Также под удар попали израильские военные в районе Тель-Шаара, а база тылового обеспечения северного округа была атакована беспилотником.

В начале августа американская газета Wall Street Journal сообщила, что Иран и «Хезболла» могут начать атаку на Израиль в ближайшие дни.

Ранее Ливан выпустил по Израилю 25 ракет.

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