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Более 10 беспилотников сбили в Воронежской области, режим опасности сохраняется

Гусев: 10 БПЛА сбили в Воронежской области, силы ПВО и РЭБ продолжают работать

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Inna Varenytsia/REUTERS

Более 10 беспилотников сбили в Воронежской области, дежурные силы ПВО и системы РЭБ продолжают их уничтожение. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«На данный момент ликвидировано уже больше 10 беспилотников самолетного типа», — написал он, подчеркнув, что, предварительно, пострадавших и повреждений нет.

Режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется, отметил Гусев.

Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА нельзя приближаться к ним, а также не следует публиковать в соцсетях их фото или видео.

До этого он сообщал об уничтожении нескольких беспилотников самолетного типа над территорией Воронежской области. Их количество глава региона не уточнял.

Вечером 10 августа сообщалось о трех пострадавших при обстреле Шебекино.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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