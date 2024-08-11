Более 10 беспилотников сбили в Воронежской области, режим опасности сохраняется

Более 10 беспилотников сбили в Воронежской области, дежурные силы ПВО и системы РЭБ продолжают их уничтожение. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«На данный момент ликвидировано уже больше 10 беспилотников самолетного типа», — написал он, подчеркнув, что, предварительно, пострадавших и повреждений нет.

Режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется, отметил Гусев.

Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА нельзя приближаться к ним, а также не следует публиковать в соцсетях их фото или видео.

До этого он сообщал об уничтожении нескольких беспилотников самолетного типа над территорией Воронежской области. Их количество глава региона не уточнял.

Вечером 10 августа сообщалось о трех пострадавших при обстреле Шебекино.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.