Серийное производство беспилотника «Привет» готовится к запуску в России

В России готовятся запустить серийное производство беспилотника-тяжеловеса «Привет-82XL» с боевой частью до 10 кг стартует в России. Об этом заявили ТАСС в конструкторском бюро «Око».

Производитель рассказал, что этот БПЛА оснащен полезной нагрузкой до 10 кг.

«В зоне спецоперации «Привет-82XL» на данный момент не применяется, готовится запуск серийного производства дрона», — сообщили в бюро.

Там добавили, что новый аппарат «уже облетан, это уже действующий самолет».

3 августа ТАСС со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина сообщал, что российские специалисты в области производства беспилотных летательных аппаратов разработали FPV-дрон «Судного дня» для применения в зоне ядерных ударов.

До этого сообщалось, что истребители Су-57 планируют оснастить беспилотниками.

Ранее в США рассказали о новых российских БПЛА «Гербера».