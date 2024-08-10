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Три человека пострадали при обстреле города в Белгородской области

Гладков: три человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

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Telegram-канал «Шепот Шебекино»

В результате обстрела украинской армией Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Мужчину с осколочным ранением груди доставили в областную клиническую больницу. Женщину с осколочным ранением ноги доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Еще один пострадавший получил баротравму, ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался», — говорится в сообщении главы региона..

В результате обстрела в Белгородской области мужчину с осколочным ранением груди доставили в областную клиническую больницу. Женщину с похожей травмой направили в городскую больницу №2 Белгорода. Еще одному пострадавшему с баротравмой оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

До этого беспилотный летательный аппарат ВСУ попытался совершить террористическую атаку на территории Белгородской области, но был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее губернатор Ярославской области Вячеслав Гладков рассказал об ударах украинских беспилотников по Белгородской области.

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