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В Госдуме рассказали о наемниках, участвовавших в атаке на Курскую область

Слуцкий: в атаке на Курскую область участвовали наемники из Польши и Франции

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Страны Запада пытаются снять собственную ответственность за действия Вооруженных сил Украины в Курской области, хотя в нападении участвовали наемники из Франции и Польши. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«В нападении на российскую границу, по данным разных источников, участвовали французские и польские наемники, бандеровцы были вооружены натовским оружием, а сама провокация планировалась при участии Британии», — заявил парламентарий.

Слуцкий добавил, что на этом фоне Вашингтон отправляет в Киев новый пакет военной помощи, который оценивается во внушительную сумму.

По мнению депутата, американские и европейские политики «не способны осознать», насколько их заявления и действия направлены на эскалацию конфликта до критического уровня.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Несколько населенных пунктов были обстреляны, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки украинской армии Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли под Курском свыше 1,1 тысячи бойцов и 140 единиц техники.

Ранее сообщалось о применении ВСУ химического оружия в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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