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ВС России поразили цех производства беспилотников для ВСУ

ВС РФ поразили цех с дронами, живую силу и технику ВСУ в 152 районах СВО

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы (ВС) России поразили цех производства беспилотников ВСУ в 152 районах спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, эти объекты противника удалось уничтожить с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Помимо цеха с беспилотниками, также удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника, отметили в Минобороны.

Подразделения группировки российских войск «Запад» за неделю заняли более выгодные рубежи и позиции на своем участке и отразили девять контратак ВСУ.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что российские военные почти зачистили село Ивановка на западе Донецкой народной республики и движутся к поселку Гродовка под Красноармейском (украинское название — Покровск).

Кимаковский также заявлял, что российские войска приступили к штурму Торецка (ранее — Дзержинск) в ДНР. Город зажимается «в клещи» с двух сторон, в то время как украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города, рассказал он.

2 августа сообщалось, что российские войска взяли под полный огневой контроль один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Угледаре.

Ранее в Германии рассказали, что ожидает Украину после потери Донбасса.

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Операция на Украине
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