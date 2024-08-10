В Минобороны РФ посчитали общие потери ВСУ в Курской области

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области составили до 1120 военнослужащих и 140 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Среди потерянной техники ВСУ 22 танка, 20 бронетранспортеров, 88 боевых бронированных машин, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», пусковая установка РСЗО БМ-21 «Град» и др.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военные уничтожили 15 наемников ВСУ в Курской области.