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Украинский военнопленный резко раскритиковал командование ВСУ

Боец Пашкин назвал геноцидом отправку на фронт без поддержки командованием ВСУ

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнопленный Алексей Пашкин назвал геноцидом приказы командования ВСУ об отправке людей на фронт без поддержки. Его слова приводит РИА Новости.

«В моем понятии это геноцид. Сказали: «Держитесь, все будет классно, мы вас поддержим», в итоге никакой поддержки не было и быть не может, потому что у нас нету людей», — заявил он.

Мужчина служил в 117-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского «сесть за стол переговоров и прийти к какому-то адекватному поступку и закончить этот беспредел», а продолжение боевых действий назвал «отмыванием денег или продажей Украины Западу».

По словам Пашкина, он попал на фронт неподготовленным, не пройдя даже КМБ (курс молодого бойца). Боец сдался спустя пять минут перестрелки с ВС РФ одновременно со своими однополчанами почти сразу после прибытия на фронт.

До этого другой пленный рассказал, что в районе Торецка (Дзержинска) на Горловском направлении воюет украинское подразделение, в составе которого в основном инвалиды и пенсионеры. Их перебросили из тыла, где они несли службу на блокпостах.

Ранее военнопленный рассказал о проблемах при формировании новых рот ВСУ.

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