ВС РФ уничтожили бронемашину производства США в Курской области

Российские военные уничтожили бронеавтомобиль американского производства MaxxPro Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что после получения безошибочных данных от разведчиков было принято решение нанести FPV-дроном точечный удар по бронемашине ВСУ. Бронеавтомобиль удалось полностью уничтожить.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский бомбардировщик Су-34 ударил по объектам ВСУ в Курской области.